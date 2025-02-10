Лукашенко попытался доказать, что он не антисемит, но не убедил

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 10 февраля с представителями религиозных конфессий. Глава государства решил доказать, что он не антисемит, рассказав о своем визите в Израиль, состоявшемся четверть века назад.

"Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь, особенно из числа националистов, все время пытались мне приписать антисемитизм. Была развернута такая кампания. Как ехать в Израиль? Думаю: "Ну ничего, народ умный, поймут"", – цитирует политика агентство БЕЛТА.

По его словам, сразу по прибытию в Израиль ему сообщили, что большое количество местных евреев хотят с ним встретиться. Встречу провели в большом зале гостиницы, "где можно было собрать несколько сотен представителей от желающих встретиться".

На этой встрече речь шла и о вкладе евреев в победу над нацизмом. "Нигде так евреи не воевали, как в Беларуси. "Надо было - и мстили за своих погибших соотечественников, и воевали по-настоящему. По-нашему, как бывает у русских, белорусов - славян. И, вы знаете, все встали и овацией это восприняли. Вот так вот "антисемита" встречали в израильском государстве", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко также вспомнил, что при создании мемориального комплекса "Тростенец" он принял решение не делить погибших по национальностям. "Это же наши люди, наши граждане. Если в пропорции взять, то, наверное, больше, чем в Беларуси, евреев фашисты не уничтожили ни на одной из территорий".

Отметим, что принцип "не делить погибших по национальностям" был принят еще в СССР и использовался для замалчивания Холокоста. Даже когда в местах массового уничтожения евреев устанавливались памятники, в рамках политики государственного антисемитизма надписи на них упоминали "советских людей" и "мирных граждан".

Следует также напомнить, что в прошлом белорусский лидер выступал с заявлениями, которые могут быть расценены как антисемитские. Так, он заявлял, что Бобруйск бы грязным городом из-за нечистоплотности евреев, а в 2021 году сказал, что "евреи доказали Холокост, и теперь в них пальцем боятся показать".