Илон Маск призвал закрыть радиостанции "Голос Америки" и "Свободная Европа"

Предприниматель Илон Маск, который в нынешней администрации США возглавляет Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE), высказался в пользу закрытия находящихся на финансировании США радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа".

"1. Европа свободна – если не считать удушающей бюрократии. 2. Никто их больше не слушает. 3. Это просто сумасшедшие ультралевые разговаривают сами с собой, сжигая деньги налогоплательщиков на миллиард долларов в год", – написал он в социальной сети X.

Это стало ответом на заявление специального представителя администрации США Ричарда Греннела. Он также обвинил сотрудников СМИ в левизне. "Я несколько десятилетий работал с этими журналистами. Они пережиток прошлого. Государство не должно платить прессе", – сказал он.

Обе радиокомпании входят в структуру Федерального Агентства США по глобальным медиа. Их основная задача – вещание на государства и регионы, где ограничивается свобода слова. Речь идет о России, Китае, африканских и центрально-азиатских странах. Режимы этих государств заявляют, что речь идет о пропаганде.

Ранее стало известно, что новый глава министерства юстиции США Пэм Бонди подписала указ "о прекращении действий федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния со стороны Китая и России, которые пытаются заслужить расположение и посеять хаос в американской политике".