Генштаб ВСУ: сбиты 61 из 83 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 15 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 83 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 61 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 22 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина", – сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 10 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 15 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областей, а также в Краснодарском крае и Крыму.