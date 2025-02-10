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Генштаб ВСУ: сбиты 61 из 83 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 15 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 10 февраля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 09:53
Генштаб ВСУ: сбиты 61 из 83 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 15 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 83 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 61 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 22 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина", – сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 10 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 15 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областей, а также в Краснодарском крае и Крыму.

Мир
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