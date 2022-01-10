Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюрьмы

Военный трибунал Мьянмы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую главу государства Аун Сан Су Чжи по делу, в рамках которого ей вменялось в вину незаконное хранение средств связи и глушения сигнала.

76-летняя лауреат Нобелевской премии мира фигурирует в 12 делах, в общей сложности ей грозят до 100 лет лишения свободы. Политик отвергает обвинения. Ранее ее признали виновной в подстрекательстве и нарушении коронавирусных ограничений, также приговорив к четырем годам лишения свободы.

Военный переворот в Мьянме был совершен в феврале 2021 года. В стране ввели чрезвычайное положение, результаты выборов были отменены. Долгие месяцы в Мьянме продолжаются манифестации против захвата власти военными.