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NEWSru.co.il :: В мире10 января 2022 г., 10:56

Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюрьмы

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Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюрьмы

Военный трибунал Мьянмы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую главу государства Аун Сан Су Чжи по делу, в рамках которого ей вменялось в вину незаконное хранение средств связи и глушения сигнала.

76-летняя лауреат Нобелевской премии мира фигурирует в 12 делах, в общей сложности ей грозят до 100 лет лишения свободы. Политик отвергает обвинения. Ранее ее признали виновной в подстрекательстве и нарушении коронавирусных ограничений, также приговорив к четырем годам лишения свободы.

Военный переворот в Мьянме был совершен в феврале 2021 года. В стране ввели чрезвычайное положение, результаты выборов были отменены. Долгие месяцы в Мьянме продолжаются манифестации против захвата власти военными.


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