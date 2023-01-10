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    В мире

    В частном офисе Джо Байдена обнаружены секретные документы

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    В частном офисе Джо Байдена обнаружены секретные документы
    AP Photo/Patrick Semansky

    Министр юстиции США Меррик Гарланд распорядился начать расследование в связи с обнаружением секретных документов в офисе, который Джо Байден использовал в 2017-2020 годах, после ухода с поста вице-президента США и до президентской кампании.

    Офис расположен в Исследовательском центре Пенна-Байдена в Вашингтоне. Документы были обнаружены адвокатами Байдена, когда они освобождали кабинет. Юристы сразу сообщили об инциденте, передав бумаги в Национальный архив – как требует закон.

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    Неясно, как секретные материалы, датируемые периодом, когда Байден был вице-президентом, попали в его кабинет и оказались среди бумаг без грифа секретности. Как сообщается, документы не содержат информации, касающейся ядерного оружия США.

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    "Документы были обнаружены адвокатами Байдена. Бумаги не фигурировали в каких-либо расследованиях. Адвокаты полностью сотрудничают с архивом и министерством юстиции с тем, чтобы бумаги администрации Обамы-Байдена были на своем месте – в Национальном архиве", – цитирует CNN адвоката президента Ричарда Заубера.

    Находка может стать для президента серьезной проблемой. Напомним, что несколько месяцев назад секретные документы были найдены в резиденции предшественника Байдена – Дональда Трампа. Новая администрация подвергла его нещадной критике.

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    В то же время следует отметить, что представители Байдена отдали документы сами, а чтобы получить их от Трампа, потребовался федеральный обыск.

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