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В Сиднее совершено нападение на генконсульство США

время публикации: 10 июня 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 13:24
В Сиднее совершено нападение на генконсульство США
AP Photo/Rick Rycroft

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выступил с осуждением нападения на здание генерального консульства США в Сиднее, которое, как предполагается, имеет пропалестинскую подоплеку. Полиция начала расследование инцидента.

«Люди должны уважительно вести политические дебаты. Раскрашивание окон консульства не содействует достижению поставленных целей, не говоря уже об ущербе, нанесенном собственности», - заявил политик.

Нападение было совершено в ночь на 10 июня. К зданию приблизился человек в темном худи, чье лицо было скрыто под капюшоном. Он разбил несколько стекол молотком, а также нарисовал на дверях дипломатической миссии красные треугольники.

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