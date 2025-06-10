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Армия РФ атаковала "шахедами" Киев и Одессу: есть жертвы, поврежден роддом

Война в Украине
время публикации: 10 июня 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 06:38
Армия РФ атаковала "шахедами" Киев и Одессу: есть жертвы, поврежден роддом
ГСЧС по Киеву

В ночь на 10 июня армия РФ вновь атаковала Украину, применив множество БПЛА-камикадзе Shahed ("Герань"). Были нанесены удары по Киеву и Одессе.

В Киеве есть пострадавшие. Украинские власти сообщают о разрушениях и пожарах в Шевченковском, Оболонском, Дарницком, Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Подольском районах столицы Украины. Причинен ущерб жилым и нежилым зданиям, складским помещениям и автомобилям.

В Одессе по меньшей мере один погибший, есть раненые. Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Повреждена административная часть роддома.

Мир
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