В Сингапуре предотвращен теракт против членов еврейской общины

В среду, 10 марта, в Сингапуре была разрешена к публикации информация о задержании 20-летнего военнослужащего по подозрению в подготовке теракта против членов местной еврейской общины.

По информации издания The Straits Times, Амирул Али был арестован в феврале в соответствии с законом о внутренней безопасности Сингапура.

По данным следствия, задержанный планировал напасть с ножом на людей, выходящих из синагоги "Маген Авот".

Издание TodayOnline.com цитирует министра юстиции и внутренних дел К.Шангмугама, сообщившего, что это первый случай, когда палестино-израильский конфликт привел к радикализации взглядов гражданина Сингапура, что привело к его аресту в соответствии с законом о внутренней безопасности.

СМИ пишут, что Амирул Али заинтересовался палестино-израильским конфликтом в 2014 году после просмотра видео, снятого в секторе Газы во время операции "Нерушимая скала", когда ВВС Израиля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории наносили удары с воздуха по террористической инфраструктуре ХАМАСа.

Информация о палестино-израильском конфликте, обнаруженная им позднее в интернете, усилила его ненависть к Израилю. В 2015 году он прочитал книгу о военном крыле ХАМАСа ("Бригады Изаддина аль-Касама") и стал мечтать о том, чтобы попасть в Газу и присоединиться к террористической группировке.

Три года спустя он связался с представителем ХАМАСа, который убедил его, что любой может стать "шахидом", если умрет, сражаясь с врагами ислама "на поле боя".

В ходе следствия стало известно, что Амирул Али дважды был близок к тому, чтобы совершить теракт против посетителей синагоги. И дважды отказывался от этого, так как опасался, что его могут арестовать и приговорить к смертной казни, что помешает ему стать "шахидом на поле боя".

Амирул Али был арестован 5 февраля 2021 года. Следственные органы говорят, что он действовал в одиночку и был задержан, поскольку представлял "реальную угрозу безопасности".

В среду, 10 марта, министр юстиции и внутренних дел К.Шангмугама посетил синагогу "Маген Авот". Во время визита министр заявил, что Амирул Али был арестован не за свое сочувствие палестинцам, а за то, что планировал убийство невинных людей.