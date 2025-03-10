В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter

Служащие муниципалитета Вашингтона приступили к демонтажу площади Black Lives Matter, расположенной в двух кварталах от Белого дома. Будет удалена выполненная на асфальте надпись с этим лозунгом, сделанная в 2020 году, на пике волнений чернокожего населения.

Решение было принято мэром Мюриэль Баузер после того, как в Палату представителей был подан инициированный республиканцами законопроект, угрожавший оставить столицу без федерального финансирования, если надпись не будет удалена. Законопроект также предписывает переименовать этот отрезок 16-й улицы в площадь Свободы.

"Эта надпись вдохновила миллионы людей, помогла нашему городу пережить очень тяжелый период. Но сейчас мы не можем допустить, чтобы это стало поводом для бессмысленного вмешательства Конгресса", – сообщила Баузер, которая ранее заявляла, что переименование носит постоянный характер.

Движение BLM ("Черные жизни имеют значение"), носящее децентрализованный характер, зародилось в 2013 году, но приобрело массовый характер семь лет спустя, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Его деятельность направлена, в том числе, и против Израиля.