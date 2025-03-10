Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов

В ночь на 10 марта в Самарской области был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщают о четырех взрывах Это третий удар по предприятию, предыдущие были нанесены в марте 2024 года.

По сведениям украинской разведки, НПЗ производит топливо, в том числе для сверхзвуковых самолетов – бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22МЗ и истребителей Су-27. Эти самолеты постоянно используются для нанесения ударов по Украине.

"Враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений – нет, все в штатном режиме", – сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В то же время МЧС РФ сообщает о пожаре площадью 1500 кв. метров на улице Молодогвардейской в Новокуйбышевске К тушению пожара привлечены 87 пожарных и 27 единиц техники. "Медуза" отмечает, что на этой улице расположено одно из подразделений завода.