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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 11:11

В репортаже "Аль-Джазира" показали вагон-рефриджиратор с телами убитых в Украине российских военных

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В репортаже "Аль-Джазира" показали вагон-рефриджиратор с телами убитых в Украине российских военных

На телеканале "Аль-Джазира" вышел репортаж, в котором, в том числе, показан вагон-рефриджиратор, заполненный, как утверждают журналисты канала, "невостребованными" телами убитых в Украине российских военных.

В репортаже заявляется, что в вагоне находятся тела российских военных, оставленные российскими войсками во время отступления из Киевской области.

Также в репортаже показываются найденные на телах российских военных украденные у украинцев драгоценности и другие ценные вещи.


Напомним, по данным, которые 10 мая опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла за время войны уже около 26 тысяч военнослужащих. При этом Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий.

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