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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 20:40

Умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук

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Умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук

10 мая 2022 года на 89 году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. О его смерти сообщили украинские СМИ со ссылкой на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук – первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности", - цитирует "Интерфакс-Украина" Разумкова.

Родные передали, что Леонида Макаровича не стало сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени.


По информации "Интерфакс-Украина", Леонид Кравчук в 2021 году был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одной из зарубежных клиник, длительное время находился в коме, затем проходил реабилитацию за границей.

Известно, что он также перенес сложную операцию на сердце.

О проблемах с сердцем у экс-президента стало известно 29 июня 2021 года, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. После этого он попал в реанимацию.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины в 1991-1994 годах, а до этого, будучи председателем Верховного совета Украины, подписал Беловежские соглашения о роспуске СССР. С июля 2020 года возглавлял контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе.

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