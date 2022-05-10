Литва признала действия российских военных в Украине геноцидом

Парламент Литвы утвердил резолюцию, которая признает действия российских войск в Украине геноцидом, поскольку целью российских властей является уничитожение украинской нации.

В единогласно принятой депутатами резолюции утверждается, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель, сообщает сайт Delfi.

Сейм Литвы также признал Россию террористическим государством. "Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты", - написано в резолюции.