Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 12:16

Литва признала действия российских военных в Украине геноцидом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Литва признала действия российских военных в Украине геноцидом

Парламент Литвы утвердил резолюцию, которая признает действия российских войск в Украине геноцидом, поскольку целью российских властей является уничитожение украинской нации.

В единогласно принятой депутатами резолюции утверждается, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель, сообщает сайт Delfi.

Сейм Литвы также признал Россию террористическим государством. "Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты", - написано в резолюции.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:16 Литва признала действия российских военных в Украине геноцидом
11:30 Минобороны РФ объявило о завершении "зачистки от националистов" города Попасная и "выходе на границу ЛНР"
11:27 Бойцы на "Азовстали" не подтверждают заявление Андрющенко о том, что на заводе остаются "не менее 100 мирных жителей"
11:11 В репортаже "Аль-Джазира" показали вагон-рефриджиратор с телами убитых в Украине российских военных
10:59 Администрация: в Изюме обнаружены тела 44 мирных жителей
09:59 Инженер-компьютерщик и тик-токер Катя Эчасаррета победила в конкурсе на полет в космос
09:47 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 76-й день войны
09:05 "У Путина нет выхода из войны в Украине": Байден подписал закон о ленд-лизе
08:28 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 226 детей
07:54 Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
Загрузка...