Спикер Палаты представителей запретил отмечать в Конгрессе США "День накбы"

Председатель Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти запретил намеченное на 15 мая мероприятие, посвященное так называемому "Дню накбы" – годовщине создания государства Израиль, которое палестинцы считают своей национальной катастрофой.

"Мероприятие, которое планировалось провести на Капитолийском холме, отменено. Вместо него я проведу с участием обеих партий дискуссию, посвященную 75-летию американо-израильских отношений", – сообщил политик-республиканец.

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Инициатором памятного заседания стала представительница Демократической партии Рашида Тлаиб, палестинка по национальности. Спонсорами "Дня накбы" выступили несколько антиизраильских организаций, в том числе еврейских.

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"75 лет назад сионистские ополчения и новообразованная израильская армия изгнали с родной земли три четверти палестинского народа. Эта земля стала государством Израиль", – цитирует газета The Jewish Chronicle анонс мероприятия.