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    В мире

    Теракт около синагоги Аль-Гриба в Тунисе: убиты четыре человека

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    Теракт около синагоги Аль-Гриба в Тунисе: убиты четыре человека
    AP Photo/Hassene Dridi

    В ночь на 10 мая министерство внутренних дел Туниса сообщило о стрельбе около синагоги Аль-Гриба (Грейба) на острове Джерба. Судя по имеющейся информации, убиты четыре человека.

    В сообщении МВД Туниса сказано, что служащий ВМФ национальной гвардии застрелил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Были ранены шесть сотрудников службы безопасности, один из них - смертельно. Также были убиты двое посетителей синагоги, а четверо получили ранения.

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    Злоумышленника ликвидировали.

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    Синагога оцеплена.

    По всей видимости, речь идет о теракте, целью которого являлись посетители синагоги, среди которых было множество израильтян. Возможно, нападение связано с событиями в Газе, где ЦАХАЛ проводит антитеррористическую операцию "Щит и стрела".

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    9 мая, в день еврейского праздника Лаг ба-Омер, в синагоге Аль-Гриба проходило мероприятие с участием тысяч евреев и израильтян, приехавших в Тунис.

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    Ранее руководство "Исламского джихада" и ХАМАСа дало понять, что готовятся "ответные действия" как на территории Израиля, так и за пределами еврейского государства.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Декабря 2018
    Антисемитские демонстрации в Тунисе: министерство туризма возглавил еврей
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Мая 2018
    Тысячи евреев отметили Лаг ба-Омер в древнейшей синагоге Африки
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    Задержаны злоумышленники, атаковавшие Эль-Грибу – древнейшую синагогу Туниса
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Января 2018
    В Тунисе задержаны около 800 участников акций протеста, в их числе подозреваемые в поджоге синагоги
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