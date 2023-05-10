Теракт около синагоги Аль-Гриба в Тунисе: убиты четыре человека

В ночь на 10 мая министерство внутренних дел Туниса сообщило о стрельбе около синагоги Аль-Гриба (Грейба) на острове Джерба. Судя по имеющейся информации, убиты четыре человека.

В сообщении МВД Туниса сказано, что служащий ВМФ национальной гвардии застрелил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Были ранены шесть сотрудников службы безопасности, один из них - смертельно. Также были убиты двое посетителей синагоги, а четверо получили ранения.

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Злоумышленника ликвидировали.

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Синагога оцеплена.

По всей видимости, речь идет о теракте, целью которого являлись посетители синагоги, среди которых было множество израильтян. Возможно, нападение связано с событиями в Газе, где ЦАХАЛ проводит антитеррористическую операцию "Щит и стрела".

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9 мая, в день еврейского праздника Лаг ба-Омер, в синагоге Аль-Гриба проходило мероприятие с участием тысяч евреев и израильтян, приехавших в Тунис.

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Ранее руководство "Исламского джихада" и ХАМАСа дало понять, что готовятся "ответные действия" как на территории Израиля, так и за пределами еврейского государства.