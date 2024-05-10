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ЛГБТ-община Copenhagen Pride лишилась спонсоров, потребовав от них "занять позицию по Израилю"

время публикации: 10 мая 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 10:26
Парад гордости в Копенгагене
AP Photo/John McConnico

Организация Copenhagen Pride, представляющая ЛГБТ-общину столицы Дании, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после того, как в феврале этого года ее руководство выразило солидарность с палестинским народом и потребовало от своих спонсоров "занять позицию по конфликту между Израилем и сектором Газы".

Ведущие спонсоры организации, такие как Novo Nordisk, Google, Maersk, Dansk Industri, KPMG, Nykredit отменили спонсорские контракты, ряд других спонсоров, включая Danske Bank, Tivoli, Novozymes, DFDS, не торопятся выписывать новые чеки, высказывая недовольство по поводу чрезмерной политизации Copenhagen Pride.

Фактически организация лишилась около половины финансирования, необходимого для проведения Парада гордости в Копенгагене в этом году.

На этом фоне руководитель и политический лидер организации Ларс Хендриксон объявил, что уходит в отставку.

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