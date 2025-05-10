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Мир

В результате атаки армии РФ в Сумской области погибла 85-летняя женщина

Война в Украине
время публикации: 10 мая 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 11:51
В результате атаки армии РФ в Сумской области погибла 85-летняя женщина
Ukrainian Emergency Service via AP

Из заявлений украинских властей следует, что во время анонсированного Россией трехдневного прекращения огня продолжаются обстрелы населенных пунктов не только в Донецкой, но и в Сумской области, граничащей с российской Курской, сообщает ВВС.

Национальная полиция Украины сообщает, что за сутки российские военные из разных видов оружия обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, «в общей сложности нанесен 271 удар».

По данным полиции, в результате обстрелов в один человек погиб, еще трое ранены. Погибшая — 85-летняя женщина.

Россия не комментировала это заявление. Российские военные ранее утверждали, что не ведут боевые действия и соблюдают декларируемое прекращения огня. Москва и Киев в последние два дня обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Мир
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