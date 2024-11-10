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Трамп сообщил, что Хейли и Помпео не будет предложено работать в его администрации

время публикации: 10 ноября 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 08:19
Майк Помпео и Никки Хейли в 2018 году
AP Photo/Mary Altaffer

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 9 ноября, что не предложит присоединиться к своей администрации экс-кандидату на президентский пост от Республиканской партии Никки Хейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео.

"Мне очень понравилось (с ними работать) и я высоко оценил работу с ними, и я хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране", – написал Трамп в соцсетях.

В ответ на это Хейли написала в соцсети X, что она гордится тем, что работала с Трампом, "защищая Америку в Организации Объединенных Наций". Она пожелала успеха Трампу "в продвижении нас вперед к более сильной и безопасной Америке в течение следующих четырех лет".

Отметим, что Хейли и Помпео считаются последовательными сторонниками поддержки Израиля.

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