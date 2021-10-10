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NEWSru.co.il :: В мире10 октября 2021 г., 10:19

В Татарстане разбился самолет с парашютистами, множество погибших

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В Татарстане разбился самолет с парашютистами, множество погибших

Утром в воскресенье, 10 октября, сразу после взлета с аэродрома городе Мензелинск в Татарстане упал самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу (рег/94591), сообщает агентство ТАСС. По сведениям агентства, погибли от 16 до 19 человек, большинство из них – парашютисты. Ни один из пилотов не выжил.

При падении фюзеляж самолета разрушился, хвост почти не пострадал.


Сообщается, что на борту самолета находились 23 человека. По разным данным, четверо или семеро из них выжили, но получили серьезные травмы.

K-410 "Турболет" (Let L-410) – чешский двухмоторный самолет. Считается, что он может принять на борт до 19 пассажиров.

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