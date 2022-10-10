Армия РФ нанесла удары по городам Украины: взрывы в Киеве, Днепре и других регионах

Утром 10 октября армия РФ нанесла массированные авиаудары по гражданским и военным объектам в городах Украины, включая Киев.

Очевидно, речь идет об "ответе" армии РФ на подрыв Крымского моста через Керченский пролив. Такой массированный авиаудар мог быть осуществлен только по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Отвечает за исполнение этого указания генерал армии Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим группировкой российских вооруженных сил в зоне "специальной военной операции".

Хронология

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Около 8 утра во многих городах Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сообщается о взрывах в Киеве, Днепре и Хмельницком. Работает ПВО в Кривом Роге и Львовской области.

По всей видимости, удары были нанесены крылатыми ракетами, запущенными с бомбардировщиков Ту-95 из района Астрахани. В частности, были применены стратегические крылатые ракеты Х-101.

8:30. Сообщают о взрывах в Тернополе, Львове, в Житомирской области, а также о повторных взрывах в Днепре и Киеве.

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В Киеве сообщают о взрывах в Шевченковском районе, в центре столицы Украины. Горят здания и автомобили. Уничтожена детская площадка. Поступают первые сообщения об убитых и раненых.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киеве одна из ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Неподалеку находятся здание Службы безопасности Украины и офис президента Украины Владимира Зеленского.

Власти Киева сообщают о многочисленных жертвах сегодняшнего российского авиаудара по столице Украины. По данным Киевского управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, только в одном из районов города от пяти до восьми убитых, более 20 раненых.

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Информация о причиненном ущербе и жертвах уточняется.

После взрывов пропало электричество по всему Житомиру и в некоторых районах Львова и Хмельницкого.

09:00. После первой воздушной атаки было объявлено о второй волне авиаударов. Снова слышны взрывы в Киеве, Днепре, Ровно. Под Винницей работает ПВО.

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Одна из ракет взорвалась рядом с пешеходным мостом в Киеве.

Сообщается, что украинские ПВО сбили две ракеты над Николаевом. При этом несколько ракет С-300 упали в жилом районе.

Власти Львовской области подтверждают, что авиаудары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры.

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09:30. Поступают сообщения о взрывах в Харькове.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает о третьей волне российских авиаударов: зафиксирован запуск еще 47 ракет из Астраханской области.

Зафиксирован запуск российских БПЛА с территории Беларуси в направлении Киевской области. Судя по имеющейся информации, запущены не менее восьми БПЛА-камикадзе "Герань-2" (иранские Shahed-136).

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10:00. Сообщается о новых взрывах в Киеве, Ивано-Франковске, Львове. В Хмельницком был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры.

Поступают сообщения о взрывах в Конотопе (Сумская область).

Подтверждено попадание по объектам критической инфраструктуры в Киеве. Есть пострадавшие.

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10:30. Авианалет с применением БПЛА-камикадзе в Одесской области. Слышны взрывы.

Новые взрывы в Киеве и Киевской области.

В Хмельницком после обстрела прекращена подача электроэнергии, отключено водоснабжение, остановлена работа электротранспорта.

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Зафиксированы пуски ракет из акватории Черного моря.

11:00. Генштаб ВСУ заявляет, что в течение сегодняшнего утра армия РФ выпустила по целям в Украине 75 ракет, из которых 41 была сбита украинскими ПВО. Обстрелы продолжаются. Граждан просят оставаться в укрытиях.

Власти Львова сообщают, что по городу было выпущено 15 ракет. Некоторые из них поразили объекты критической инфраструктуры. Часть была сбита ПВО. Остановлена работа городских ТЭЦ.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, находясь в центре Киева. Он заявил: "Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкий, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они не преуспеют. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больший ущерб. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него".

Сообщается о взрывах в Кривом Роге, Ровно и Львове.

Харьков полностью обесточен после ракетных ударов.

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Снова взрывы в Киеве и Киевской области.

Сообщается, что одна из ракет попала в Киеве в склад косметической компании Lamel.

11:30. После массированных авиаударов армии РФ по украинским городам министерство просвещения Украины объявило о переходе на дистанционное обучение до пятницы, 14 октября. На данный момент неясно, как будет осуществляться такое обучение, поскольку многие города и села обесточены и не имеют доступа к интернету. По всей видимости, минпрос Украины рассчитывает, что в скором времени энергообеспечение и связь будут восстановлены.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что в результате российских авиаударов сегодня было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, включая Киев.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр уточняет: в течение сегодняшнего дня армия РФ выпустила по целям на украинской территории 83 ракеты, 43 из них были сбиты ПВО ВСУ.

12:00. Сообщается об отбоях воздушных тревог в городах Украины.

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МВД, ГСЧС и другие структуры уточняют масштаб причиненного ущерба и число жертв сегодняшних авиаударов.

12:30. Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские военные утром 10 октября для ударов по целям в Украине применяли высокоточные ракеты Х101 и Х555, которые запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Кроме того, по его словам, армия РФ использовала ракеты "Калибр", которые были запущены из акватории Черного моря, а также ракеты "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

13:00. ВВС Украины уточняют: сбиты 45 российских ракет и девять иранских БПЛА Shahed-136.

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Уточненные данные по жертвам в Киеве: пять погибших, 47 раненых. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага. Поисково-спасательные работы на шести пострадавших объектах продолжаются, число жертв может возрасти.