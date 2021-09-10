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NEWSru.co.il :: В мире10 сентября 2021 г., 09:16

"Шнобелевские премии 2021": от способов общения с кошками до ответа на вопрос "зачем мужчинам борода"

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"Шнобелевские премии 2021": от способов общения с кошками до ответа на вопрос "зачем мужчинам борода"

В Гарварде названы имена лауреатов "Шнобелевской премии 2021" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти премии в 31-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а затем заставляют задуматься".

Церемония вручения премий проходила в онлайн-формате из-за карантинных ограничений. Лауреатами стали ученые из 24 стран.


В области биологии "шнобель" вручен шведским ученым "за анализ вариаций мурлыканья, щебетания, дребезжания, трелей, поскрипывания, бормотания, мяуканья, стона, писка, шипения, воя, скуления, рычания и других способов общения между кошкой и человеком".

В области экологии премия присуждена ученым из Испании и Ирана "за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в выплюнутой жевательной резинке на тротуарах в разных странах".

В области химии премию получил международный коллектив ученых из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии "за химический анализ воздуха в кинотеатрах с целью проверки по запахам уровня насилия, секса, антиобщественного поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который смотрит аудитория".

В области экономики премию получила группа ученых из Франции, Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании "за открытие того, что ожирение политических деятелей страны может быть хорошим индикатором коррупции в государстве".

В области медицины премии удостоены ученые из Германии, Турции и Великобритании "за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть так же эффективен, как противоотечные лекарства, для улучшения носового дыхания".

В области физики премию получили ученые из Нидерландов, Италии, Тайваня и США "за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами".


"Шнобелевская премия мира" присуждена американским ученым "за проверку гипотезы о том, что мужчины отращивали бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу".

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