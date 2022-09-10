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    В мире

    Украинские СМИ: силы ВСУ освободили Купянск Харьковской области

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    Украинские СМИ: силы ВСУ освободили Купянск Харьковской области
    Фото: из соцсетей

    В субботу, 10 сентября, в украинских СМИ появились сообщения о том, что силы ВСУ вошли в Купянск Харьковской области.

    Советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова написала в своем телеграм-канале: "Купянск - это Украина. Слава ВСУ".

    Попова также опубликовала фото украинских военных с сине-желтым флагом перед зданием горсовета Купянска.

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    В то же время официального подтверждения этой информации Генштабом ВСУ пока нет.

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    В российских блогах появилась также информация о том, что силы армии РФ оставляют город Изюм и уходят за Оскол. Эта информация также пока не подтверждена.

    Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, по состоянию на 9 сентября, ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области в ходе контрнаступления.

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    По мнению ISW, в настоящее время украинские силы, вероятно, зачищают территорию от дезорганизованных групп российских солдат, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

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    Также в отчете ISW говорится, что вооруженные силы Украины могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если разорвут наземные линии связи россиян к северу и югу от города.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области украинские военные взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

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    "Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают", – подчеркнул Зеленский.

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    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал действия украинских военных в ходе контрнаступления на юге и Харьковском направлении.

    Залужный подтвердил, что в течение последних нескольких дней ВСУ освободили более тысячи квадратных километров украинской земли.

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    "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – сказал Залужный.

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