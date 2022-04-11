Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 183 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 11 апреля) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 183 несовершеннолетних, 342 несовершеннолетних получили ранения.

Только за последние сутки в список погибших детей было добавлено пять имен: двое скончались от полученных ранее ранений, тела еще троих нашли в ходе поисковых работ среди руин разрушенных зданий.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

По данным ООН, после вторжения российской армии в Украину миллионы детей были вынуждены вместе со взрослыми покинуть свои дома. При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало гибель не менее 123 несовершеннолетних, признавая, что их данные, очевидно, неполные. Отметим, что в отчетах УВК ООН говорится про гибель гражданских лиц не только на территории, контролируемой властями Украины, но и в ДНР/ЛНР (где жертв значительно меньше).