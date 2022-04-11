В российских районах на границе с Украиной повышен уровень террористической угрозы

В понедельник, 11 апреля, в двух районах Краснодарского края, Ейском и Щербиновском, в двух приграничных районах Воронежской области, а также в Белгородской и Брянской областях, был введен желтый уровень угрозы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что это связано с возможными провокациями националистов. "Во время спецоперации ВС РФ на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских националистов. А вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это - средний уровень из трех существующих", - сообщил он.

Желтый уровень также ввели власти аннексированного Россией Крыма в нескольких районах и городах на севере полуострова. "Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.