Умер скандально известный американский футболист О. Джей Симпсон

В среду, 10 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в возрасте 76 лет умер знаменитый в прошлом игрок американского футбола О. Джей Симпсон, ставший печально известным и как преступник.

Он родился в Сан-Франциско (Калифорния) 9 июля 1947 года. И прославился как первый игрок Национальной футбольной лиги, пробежавший с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон (за 14 игр). В 1985 году Симпсон был включен в Зал Славы профессионального американского футбола.

Скандальную известность О. Джею принесло громкое судебное дело о двойном убийстве. Бывшую звезду НФЛ обвинили в убийстве 12 июня 1994 года бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника – молодого официанта Рональда Голдмана. В 1995 году Симпсон был оправдан и избежал смертной казни. Тем не менее, позднее Симпсона признали "ответственным" за смерть Николь и Рональда . Суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере $33,5 млн. Избежать куда более сурового наказания ему помогли адвокаты Роберт Кардашьян и Джонни Кокран, которых прозвали "сказочной упряжкой" (позже они оба умерли от рака).

4 октября 2008 года суд Лас-Вегаса признал О. Джея Симпсона виновным в вооруженном ограблении и похищении людей. 3 сентября 2007 года подсудимый вместе с приятелями ворвался в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса, где проживал коллекционер спортивных трофеев, и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая оружием. Суд признал Симпсона виновным по всем двенадцати пунктам обвинения, в связи с чем ему грозило пожизненное заключение. Он был приговорен к 33 годам тюрьмы, но вышел на свободу по УДО через девять лет – 1 октября 2017 года.