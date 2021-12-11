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NEWSru.co.il :: В мире11 декабря 2021 г., 09:53

В американском штате Арканзас торнадо разрушил дом престарелых

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В американском штате Арканзас торнадо разрушил дом престарелых

10 декабря в городе Монетт в американском штате Арканзас мощный торнадо разрушил дом престарелых, сообщает телеканал KAIT со ссылкой на местные власти.

В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Еще пятеро жителей дома престарелых доставлены в больницу с серьезными травмами, их состояние оценивается врачами как тяжелое.

Всего спасатели извлекли из-под завалов не менее 20 человек.


В этот же день торнадо стал причиной гибели еще одной жительницы города.

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