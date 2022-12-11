adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 18°
Тель-Авив:
11 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.420 ₪ 3.612 ₪
Иерусалим:
12 - 18°
Тель-Авив:
11 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Космический корабль Orion вернулся на Землю. Израильский "пассажир" и участие Израиля в миссии "Артемида-1"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Возвращение аппарата Orion на Землю
    NASA

    В воскресенье, 11 декабря, с приводнением космического корабля Orion в Тихом океане завершилась 25-дневная космическая миссия "Артемида-1". В рамках этой миссии космический корабль Orion совершил два сближения с Луной, а также вышел на дальнюю ретроградную окололунную орбиту.

    "Артемида 1" – первая из миссий в рамках программы NASA по возвращению на Луну. В ходе беспилотной миссии тестировалось большое количество новых технологий, включая ракету-носитель.

    adv_11 incontent_1

    На борту корабля Orion во время его путешествия к Луне находилась "флэшка" с именами трех миллионов землян, записавшихся на этот рейс. Одним из таких "пассажиров" стал русскоязычный израильтянин Олег Горн. Как виртуальный участник проекта он получал от NASA материалы о ходе миссии и рассказывал об этом в своем Facebook.

    adv_12 m_ar_1

    "Сначала об израильской части миссии. В составе экипажа на космическом корабле летят два идентичных манекена. Международный эксперимент под названием Matroshka AstroRad Radiation Experiment (MARE) будет исследовать радиационное воздействие на протяжении всего полета и проверять эффективность нового защитного жилета, разработанного израильской компанией StemRad. Этот эксперимент – результат сотрудничества между Израильским космическим агентством (ISA), Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и НАСА. Отсюда и имена манекенов: Хельга и Зоар (израильское имя, означающее "сияние").

    Манекены-фантомы изготовлены из материалов, имитирующих человеческие кости, мягкие ткани и органы взрослой женщины. Женские формы были выбраны потому, что женщины обычно более чувствительны к воздействию космической радиации. Зоар будет носить радиационный жилет StemRad, который закрывает верхнюю часть тела, матку и органы кроветворения, а Хельга – нет. Манекены оснащены детекторами радиации, что позволит ученым наносить на карту дозы внутреннего облучения для областей тела, содержащих критические органы. Идентичные во всем остальном, манекены будут информировать ученых о том, насколько хорошо новый жилет может защитить экипаж от радиации. Для полета ISA предоставило жилет AstroRad, а DLR предоставил манекены и большую часть детекторов радиации.

    adv_13 incontent_2

    MARE является крупнейшим экспериментом, когда-либо определявшим радиационное облучение астронавтов за пределами низкой околоземной орбиты. Он предоставит основные данные для оценки радиационного риска будущих пилотируемых полетов на Луну.

    adv_14 m_ar_2

    В случае успеха, велики шансы, что все будущие астронавты будут носить израильские жилеты AstroRad во время межпланетных космических миссий, запланированных на следующее десятилетие", – рассказывает Олег Горн в своем блоге.

    После приводнения аппарата Олег Горн написал: "Это возвращение на Землю стало очередным сумасшедшим испытанием капсулы "Орион", которой скоро предстоит стать домом уже не для манекенов, а для настоящих экипажей. Поэтому во время этого испытательного полета "Орион" "гоняли" на самых предельных режимах. Так же и на этом, заключительном, этапе. Если в будущих приземлениях – с экипажем – капсула будет входить в атмосферу Земли на скорости "всего" около 27.400 км/час, – что тоже прилично, то только что ее заставили вонзиться в атмосферу на скорости 40.230 км/час! Итак, техническая возможность осуществления последующих полетов на этой "машине": на Луну и дальше – подтверждена. Следующий полет – уже с экипажем."

    adv_15 incontent_3

    Согласно планам NASA, в 2024 году должна стартовать миссия "Артемида-2", в рамках которой будет осуществлен пилотируемый полет на лунную орбиту. Высадка на Луну планируется в рамках миссии "Артемида-3", которая ориентировочно стартует в 2025 году.

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 article_dw_desk
    adv_18 article_dw_mobile
    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:23 Перестрелка с боевиками в Дженине, задержаны трое подозреваемых в терроре
    21:15 Космический корабль Orion вернулся на Землю. Израильский "пассажир" и участие Израиля в миссии "Артемида-1"
    19:21 Яир Нетаниягу требует от государства заплатить компенсацию, которую должен был заплатить он сам
    17:18 Трое мужчин отравились грибами, собранными под Иерусалимом
    15:52 Сражения в "Ликуде": Левин может стать спикером Кнессета, Амсалем – министром юстиции
    14:38 Бахмут – территория огня. Фоторепортаж из Украины
    14:30 Источники: ЦАХАЛ уничтожил радарную установку на юге Сирии
    13:03 Торговец оружием Виктор Бут о войне в Украине: "Если бы была возможность, пошел бы добровольцем"
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5