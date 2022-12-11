Космический корабль Orion вернулся на Землю. Израильский "пассажир" и участие Израиля в миссии "Артемида-1"

В воскресенье, 11 декабря, с приводнением космического корабля Orion в Тихом океане завершилась 25-дневная космическая миссия "Артемида-1". В рамках этой миссии космический корабль Orion совершил два сближения с Луной, а также вышел на дальнюю ретроградную окололунную орбиту.

"Артемида 1" – первая из миссий в рамках программы NASA по возвращению на Луну. В ходе беспилотной миссии тестировалось большое количество новых технологий, включая ракету-носитель.

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На борту корабля Orion во время его путешествия к Луне находилась "флэшка" с именами трех миллионов землян, записавшихся на этот рейс. Одним из таких "пассажиров" стал русскоязычный израильтянин Олег Горн. Как виртуальный участник проекта он получал от NASA материалы о ходе миссии и рассказывал об этом в своем Facebook.

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"Сначала об израильской части миссии. В составе экипажа на космическом корабле летят два идентичных манекена. Международный эксперимент под названием Matroshka AstroRad Radiation Experiment (MARE) будет исследовать радиационное воздействие на протяжении всего полета и проверять эффективность нового защитного жилета, разработанного израильской компанией StemRad. Этот эксперимент – результат сотрудничества между Израильским космическим агентством (ISA), Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и НАСА. Отсюда и имена манекенов: Хельга и Зоар (израильское имя, означающее "сияние").

Манекены-фантомы изготовлены из материалов, имитирующих человеческие кости, мягкие ткани и органы взрослой женщины. Женские формы были выбраны потому, что женщины обычно более чувствительны к воздействию космической радиации. Зоар будет носить радиационный жилет StemRad, который закрывает верхнюю часть тела, матку и органы кроветворения, а Хельга – нет. Манекены оснащены детекторами радиации, что позволит ученым наносить на карту дозы внутреннего облучения для областей тела, содержащих критические органы. Идентичные во всем остальном, манекены будут информировать ученых о том, насколько хорошо новый жилет может защитить экипаж от радиации. Для полета ISA предоставило жилет AstroRad, а DLR предоставил манекены и большую часть детекторов радиации.

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MARE является крупнейшим экспериментом, когда-либо определявшим радиационное облучение астронавтов за пределами низкой околоземной орбиты. Он предоставит основные данные для оценки радиационного риска будущих пилотируемых полетов на Луну.

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В случае успеха, велики шансы, что все будущие астронавты будут носить израильские жилеты AstroRad во время межпланетных космических миссий, запланированных на следующее десятилетие", – рассказывает Олег Горн в своем блоге.

После приводнения аппарата Олег Горн написал: "Это возвращение на Землю стало очередным сумасшедшим испытанием капсулы "Орион", которой скоро предстоит стать домом уже не для манекенов, а для настоящих экипажей. Поэтому во время этого испытательного полета "Орион" "гоняли" на самых предельных режимах. Так же и на этом, заключительном, этапе. Если в будущих приземлениях – с экипажем – капсула будет входить в атмосферу Земли на скорости "всего" около 27.400 км/час, – что тоже прилично, то только что ее заставили вонзиться в атмосферу на скорости 40.230 км/час! Итак, техническая возможность осуществления последующих полетов на этой "машине": на Луну и дальше – подтверждена. Следующий полет – уже с экипажем."

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Согласно планам NASA, в 2024 году должна стартовать миссия "Артемида-2", в рамках которой будет осуществлен пилотируемый полет на лунную орбиту. Высадка на Луну планируется в рамках миссии "Артемида-3", которая ориентировочно стартует в 2025 году.