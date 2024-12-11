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Мир

Атаки БПЛА: причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 декабря 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 05:33
Атаки БПЛА: причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске
Соцсети

В ночь на 11 декабря украинские БПЛА атаковали цели в Таганроге (Ростовская область). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил: "Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке".

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.

Мир
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