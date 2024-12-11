Российский удар по клинике в Запорожье, есть убитые и раненые

В Запорожье уже 19 часов продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по центру города. В результате обстрела была разрушена клиника, пострадали соседние здания.

На данный момент известно о восьми погибших и 22 пострадавших. Среди раненных два врача, они в тяжелом состоянии. 13 человек госпитализированы. Под завалами остаются люди. К спасательным работам привлечены 160 человек и около 50 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших. "Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это", – сказал глава государства.

Отметим, что это второй смертоносный российский удар по городу за последнюю неделю. Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар, унесший жизни десяти человек. Еще 26 человек пострадали.