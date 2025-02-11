Россия потребовала у Чехии выдать журналистку Фариду Курбангалееву

Чешская полиция известила российскую оппозиционную журналистку Фариду Курбангалееву, что власти России направили официальный запрос о ее экстрадиции. "Это, несомненно, большая честь для меня, потому что таким образом Россия признаёт мой вклад в борьбу с преступным путинским режимом", – написала журналистка в социальной сети Facebook.

Курбангалеева ранее работала на ВГТРК и, в частности, вела программу "Вести". Ее называли лицом канала. Через два дня после полномасштабного российского вторжения в Украину она покинула Россию. Живет в Праге, активно поддерживает Украину, публикуется в оппозиционных СМИ.

В 2024 году журналистка была внесена Россией в список "террористов и экстремистов" и объявлена в международный розыск. Она была заочно арестована Замоскворецким судом по обвинению в "оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах РФ".

"Разумеется, оба высосаны из пальца. А зная принципиальность Чехии в таких вопросах, я уверена, что родина будет сосать", – написала она.

"Тут, наверное, еще надо учитывать мое прошлое – то, что я работала на ВГТРК. Может быть, как раз показательная порка была бы особенно эффективной в отношении человека, который когда-то работал на путинский режим, потом от всего этого отрекся и зажил новой жизнью", – сообщила Фарида Пражскому радио.