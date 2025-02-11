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Мир

Россия потребовала у Чехии выдать журналистку Фариду Курбангалееву

время публикации: 11 февраля 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 14:49
Фарида Курбангалеева, 2014 год
Wikipedia.org. Фото: Р. Назмиев / Tatarstan.ru

Чешская полиция известила российскую оппозиционную журналистку Фариду Курбангалееву, что власти России направили официальный запрос о ее экстрадиции. "Это, несомненно, большая честь для меня, потому что таким образом Россия признаёт мой вклад в борьбу с преступным путинским режимом", – написала журналистка в социальной сети Facebook.

Курбангалеева ранее работала на ВГТРК и, в частности, вела программу "Вести". Ее называли лицом канала. Через два дня после полномасштабного российского вторжения в Украину она покинула Россию. Живет в Праге, активно поддерживает Украину, публикуется в оппозиционных СМИ.

В 2024 году журналистка была внесена Россией в список "террористов и экстремистов" и объявлена в международный розыск. Она была заочно арестована Замоскворецким судом по обвинению в "оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах РФ".

"Разумеется, оба высосаны из пальца. А зная принципиальность Чехии в таких вопросах, я уверена, что родина будет сосать", – написала она.

"Тут, наверное, еще надо учитывать мое прошлое – то, что я работала на ВГТРК. Может быть, как раз показательная порка была бы особенно эффективной в отношении человека, который когда-то работал на путинский режим, потом от всего этого отрекся и зажил новой жизнью", – сообщила Фарида Пражскому радио.

Мир
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