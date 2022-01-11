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NEWSru.co.il :: В мире11 января 2022 г., 07:45

Свидетельница Холокоста Труде Зимонзон скончалась в возрасте 100 лет

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Свидетельница Холокоста Труде Зимонзон скончалась в возрасте 100 лет

На прошлой неделе в Германии в возрасте 100 лет скончалась пережившая нацистские концлагеря свидетельница Холокоста Труде Зимонзон. О ее кончине сообщил председатель еврейской общины Франкфурта-на-Майне Саломон Корн, пишет DW.

По словам Корна, Зимонсон "вносила вклад в создание более гуманного общества" благодаря своему "неустанному стремлению рассказать о пережитом опыте, в первую очередь, школьникам".


Будучи очевидцем истории, она дала следующим поколениям возможность "приблизиться к немыслимому" и способствовала развитию чуткости и чувства ответственности у молодежи, сказала в связи со смертью Труде Зимонзон госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот.

Труде Зимонзон при рождении носила фамилию Гутман. Она родилась в 1921 году на территории тогдашней Чехословакии, которая была аннексирована нацистской Германией. Ее отец был арестован в 1939 году и погиб в концлагере Дахау.

В 1942 году Труде Зимонзон, участвовавшая в подпольном движении Сопротивлении национал-социалистам, была взята под стражу вместе с ее матерью в ходе ответных репрессий против гражданского населения после удачного покушения чешских подпольщиков на высокопоставленного нациста Рейнхарда Гейдриха. Зимонзон попала в концлагерь Терезиенштадт, где познакомилась со своим будущим мужем Бертольдом. Затем их перевели в Освенцим, где ее мать погибла, а Труде и Бертольду повезло выжить.

После окончания войны и освобождения из лагеря пара эмигрировала в Швейцарию, где Труде Зимонзон стала медсестрой и соцработницей, помогая еврейским детям, потерявшим во время Холокоста своих родственников. В 1950 году Труде и Бертольд Зимонзоны вернулись в Германию. В 1970-х годах она начала выступать публично с рассказами о том, чему стала свидетельницей. В 1989-2001 годах возглавляла еврейскую общину Франкфурта-на-Майне.

Напомним, что в этом году в Германии отмечается 1700-летие еврейской жизни.


Публикуется в рамках информационного партнерства

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