Самолет с израильтянами на борту совершил экстренную посадку в Пакистане

Самолет авиакомпании FlyDubai, направлявшийся из Дубая (ОАЭ) в Коломбо (Шри-Ланка), был вынужден совершить экстренную посадку в Международном аэропорту Карачи в связи с резким ухудшением здоровья одной из пассажирок.

Медики Управления гражданской авиации Пакистана, поднявшиеся на борт после посадки, констатировали смерть 57-летней гражданки Шри-Ланки, у которой произошла остановка сердца. Самолет провел в Карачи два часа, после чего продолжил путь с телом на борту.

Как пишет издание "Исраэль а-Йом", среди пассажиров рейса были израильтяне. Министерство иностранных дел Израиля определяет Пакистан как страну, опасную для израильтян, и запрещает им пребывание на ее территории даже с целью пересадки с рейса на рейс.