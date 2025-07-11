Украинские БПЛА атаковали военные объекты в Подмосковье и в Туле

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 11 июля российским ПВО удалось перехватить 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сколько БПЛА не было перехвачено, не указано.

В сообщении минобороны РФ утверждается, что беспилотники перехватывали над территорией Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской и Калужской областей, а также над Московским регионом, акваторией Черного моря и Крымом.

Сообщалось об одном погибшем в Липецкой области.

Судя по имеющейся информации, ночью украинские БПЛА атаковали центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов "Кронштадт" в Дубне (Подмосковье) и военные заводы в Туле.