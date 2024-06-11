Пожар на рынке Чатучак в Бангоке, сотни животных сгорели заживо

Около 1000 животных, которые находились в клетках, погибло в результате пожара на рынке Чатучак, одном из самых известных в Бангкоке. Как сообщается, причиной возгорания стало короткое замыкание. Человеческих жертв нет.

Пожар продолжался около часа. Сгорели 100 магазинов, в которых продавали домашних животных. Погибли щенки, котята, змеи, птицы. Борцы за права животных долгое время призывали закрыть эту часть рынка из-за неудовлетворительных условий содержания зверей.

Рынок Чатучак – один из самых больших в мире. Здесь находятся тысячи магазинов и лавочек. В выходные дни сюда стекается около 200000 туристов.