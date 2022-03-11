YouTube заблокирует каналы российских государственных медиа по всему миру

YouTube немедленно блокирует каналы российских государственных медиа по всему миру, сообщает ВВС со ссылкой на заявление компании.

В YouTube сослались на политику, запрещающую контент, в котором широко задокументированные факты насилия отрицаются или преподносятся как обыденные.

YouTube, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что вторжение России в Украину теперь подпадает под действие этой политики.