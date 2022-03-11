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NEWSru.co.il :: В мире11 марта 2022 г., 20:04

YouTube заблокирует каналы российских государственных медиа по всему миру

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YouTube заблокирует каналы российских государственных медиа по всему миру

YouTube немедленно блокирует каналы российских государственных медиа по всему миру, сообщает ВВС со ссылкой на заявление компании.

В YouTube сослались на политику, запрещающую контент, в котором широко задокументированные факты насилия отрицаются или преподносятся как обыденные.


YouTube, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что вторжение России в Украину теперь подпадает под действие этой политики.

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