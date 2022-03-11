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NEWSru.co.il :: В мире11 марта 2022 г., 21:41

16-й день войны в Украине: обстрелы Мариуполя, гуманитарная катастрофа в Чернигове. МО РФ сообщает об "освобождении Волновахи"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
16-й день войны в Украине: обстрелы Мариуполя, гуманитарная катастрофа в Чернигове. МО РФ сообщает об "освобождении Волновахи"

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook, по состоянию на 18:00 11 марта, 16-го дня войны, наступление российских войск продолжается, однако основные цели по захвату крупных городов достигнуты ими не были.

Сообщается также о попытке российской стороны втянуть в конфликт Беларусь.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что российские ВВС атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Пограничники опубликовали видео, на котором, как они утверждают, зафиксирован такой обстрел. По их данным, два российских штурмовика Су бомбили сначала украинскую территорию, а потом нанесли удар по белорусской.


Об этом инциденте сообщил также советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Его заявление цитирует ТСН.

Над Черниговым сбит российский самолет Су-34. Ранее в этот же день уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в результате авиаударов российских ВВС Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Продолжается блокада Мариуполя. По словам мэра Мариуполя, город бомбят каждые полчаса. В город не удается доставить воду и медикаменты, люди остаются в изоляции и не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска сорвали эвакуацию населения из Изюма. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Синегубова.

По данным Пентагона, российские войска стоят в 15 км от центра Киева. Они наступают на украинскую столицу с северо-запада и с востока. ВС РФ продолжают обстреливать аэродромы на западе Украины: под удар попали Луцк и Ивано-Франковск, ранее была обстреляна Винница, сообщает ВВС.


Минобороны России сообщает, что "группировка войск ДНР освободила город Волноваха, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до 6 км". Подразделения ДНР также продолжают "сжимать кольцо окружения в Мариуполе".

"Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, сбиты три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактаров ТБ-2", авиацией поражено 107 объектов", - цитирует РИА Новости информацию минобороны РФ.

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