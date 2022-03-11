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NEWSru.co.il :: В мире11 марта 2022 г., 07:40

UNICEF: более 1 миллиона детей покинули Украину после вторжения армии России

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UNICEF: более 1 миллиона детей покинули Украину после вторжения армии России UNICEF: более 1 миллиона детей покинули Украину после вторжения армии России UNICEF: более 1 миллиона детей покинули Украину после вторжения армии России

Детский фонд ООН (UNICEF) уведомляет, что с 24 февраля, после вторжения армии РФ на украинскую территорию Украину покинули более 1 миллиона несовершеннолетних.

По информации UNICEF, большинство несовершеннолетних украинцев бежало со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию, передает агентство УНIАН.

"Количество бежавших детей ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине. Дети бросают все, что знают, в поисках безопасности. Это душераздирающе", – сказал региональный директор UNICEF по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Работая с партнерами, фонд обещает доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 различных частях Украины, пострадавших от войны, чтобы помочь 20 000 детей и матерей, а также предпринимает ряд других мер.

Кроме того, UNICEF призывает обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи и эвакуации населения в Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нуждающимся детям и семьям, но война должна закончиться. Мир – единственное устойчивое решение", – отметил Хан.


По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, территорию Украины покинули более 2 миллионов беженцев, вынужденных бросать свои дома, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Как сообщал УНИАН, из-за российских оккупантов в Украине погиб по меньшей мере 71 ребенок и еще более 100 получили ранения.

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