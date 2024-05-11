В Афганистане жертвами наводнения стали не менее 50 человек
время публикации: 11 мая 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 11:01
Не менее 50 человек, большинство из которых – женщины и дети, погибли в результате наводнения в северной афганской провинции Баглан, сообщает The Guardian.
Эти данные подтвердил глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард. Он не исключает, что в ближайшие дни число жертв может увеличиться.
Сотрудники службы экстренной помощи ищут тела погибших под грязью и обломками строений, им оказывают помощь силы национальной армии и полиции.
Причиной наводнения стали сильные сезонные дожди, которые могут возобновиться.
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