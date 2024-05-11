x
11 мая 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2024
|
11 мая 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Афганистане жертвами наводнения стали не менее 50 человек

время публикации: 11 мая 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 11:01
Провинция Баглан, 11 мая
AP Photo/Mehrab Ibrahimi

Не менее 50 человек, большинство из которых – женщины и дети, погибли в результате наводнения в северной афганской провинции Баглан, сообщает The Guardian.

Эти данные подтвердил глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард. Он не исключает, что в ближайшие дни число жертв может увеличиться.

Сотрудники службы экстренной помощи ищут тела погибших под грязью и обломками строений, им оказывают помощь силы национальной армии и полиции.

Причиной наводнения стали сильные сезонные дожди, которые могут возобновиться.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2024

Наводнения в Афганистане и Пакистане, более 100 жертв