В Афганистане жертвами наводнения стали не менее 50 человек

Не менее 50 человек, большинство из которых – женщины и дети, погибли в результате наводнения в северной афганской провинции Баглан, сообщает The Guardian.

Эти данные подтвердил глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард. Он не исключает, что в ближайшие дни число жертв может увеличиться.

Сотрудники службы экстренной помощи ищут тела погибших под грязью и обломками строений, им оказывают помощь силы национальной армии и полиции.

Причиной наводнения стали сильные сезонные дожди, которые могут возобновиться.