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Мэрия Оттавы отменила церемонию поднятия флага в День Независимости Израиля

время публикации: 11 мая 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 21:17
Мэрия Оттавы отменила церемонию поднятия флага в День Независимости Израиля
Jim Hollander/Pool via AP

Мэрия Оттавы по решению правоохранительных органов приняла решение отменить традиционную церемонию поднятия израильского флага в День Независимости Израиля.

Церемония, проводящаяся в столице Канады ежегодно с 2007 года, отменена "в рамках заботы о безопасности граждан". Вместо этого будет просто поднят флаг Израиля у здания мэрии.

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