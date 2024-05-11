Мэрия Оттавы отменила церемонию поднятия флага в День Независимости Израиля

Мэрия Оттавы по решению правоохранительных органов приняла решение отменить традиционную церемонию поднятия израильского флага в День Независимости Израиля.

Церемония, проводящаяся в столице Канады ежегодно с 2007 года, отменена "в рамках заботы о безопасности граждан". Вместо этого будет просто поднят флаг Израиля у здания мэрии.