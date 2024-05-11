Мэрия Оттавы отменила церемонию поднятия флага в День Независимости Израиля
время публикации: 11 мая 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 21:17
Мэрия Оттавы по решению правоохранительных органов приняла решение отменить традиционную церемонию поднятия израильского флага в День Независимости Израиля.
Церемония, проводящаяся в столице Канады ежегодно с 2007 года, отменена "в рамках заботы о безопасности граждан". Вместо этого будет просто поднят флаг Израиля у здания мэрии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2024