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Мир

Более двух третей поляков заявили, что не намерены проходить военную подготовку

Россия
Польша
время публикации: 11 мая 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 09:59
Более двух третей поляков заявили, что не намерены проходить военную подготовку
AP Photo/Czarek Sokolowski

Польское радио знакомит с результатами опроса, проведенного 3-13 апреля и посвященного службе в армии. Опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения (CBOS) охватил 1030 человек в возрасте 18 лет и старше.

В условиях нарастающей военной угрозы со стороны России 71% респондентов сообщили, что не намерены проходить добровольный курс военной подготовки. 26% проявили интерес к предложению, лишь 5% заявили, что обязательно ответят согласием на это предложение. Отметим, что, складывая эти данные, мы получаем 102%, а не 100%.

При этом против подготовки были 87% граждан старше 65 лет и лишь 30% участников в возрасте 18-34 лет. Именно второй возрастной группе, в случае российской агрессии, предстоит встать на защиту Польши.

На вопрос о методах формирования вооруженных сил 45% выступили в поддержку сочетания профессиональной армии и всеобщей воинской обязанности. 42% - за профессиональную армию. Лишь 7% заявили, что армия должна полностью полагаться на призывников.

Среди сторонников призыва 40% выступили за распространение всеобщей воинской обязанности на женщин. 30% выступили против этого предложения.

Мир
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