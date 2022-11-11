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    В мире

    В Херсонской области замечен израильский бронеавтомобиль GAIA Amir, применяемый ВСУ

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    В Херсонской области замечен израильский бронеавтомобиль GAIA Amir, применяемый ВСУ
    Соцсети

    Вечером в пятницу, 11 ноября, пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" опубликовал фотографии GAIA Amir с подписью: "Бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства на вооружении ВСУ в Херсонской области".

    Та же информация опубликована украинским телеграм-каналом "Акцент.UA. Війна/Новини Запоріжжя та України" и другими источниками. На YouTube выложен ролик, где украинский военнослужащий дает высокую оценку данному транспортному средству.

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    Многоцелевой бронированный автомобиль Amir с противоминной защитой, вместимостью до 12 человек, разработан израильской компанией Gaia Automotive Industries. Он предназначен для проведения разведывательных миссий, оперативных действий, транспортировки личного состава, доставки грузов на передовую (до 3 тонн), эвакуации раненых и т.д.

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    На момент публикации этого сообщения, подтвержденного украинской стороной, нет сведений о том, каким образом GAIA Amir был поставлен вооруженным силам Украины и столько таких машин получили ВСУ.

    Примечательно, что эта информация была опубликована в тот день, когда Херсон вернулся под контроль Украины, российские военные отступили на левый берег Днепра.

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