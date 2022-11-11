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    В мире

    Спецкомитет ООН одобрил рассмотрение темы "израильской оккупации" судом в Гааге

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    Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас в ООН
    AP Photo/Julia Nikhinson

    В пятницу, 11 ноября, Специальный комитет ООН по деколонизации подавляющим большинством голосов одобрил предложение палестинского представителя о рассмотрении Международным судом в Гааге "юридического значения продолжающейся израильской оккупации".

    То есть Международный суд ООН в Гааге получил полномочия рассматривать юридические аспекты оккупации Израилем спорных территорий.

    Палестинская сторона добивается того, чтобы израильская оккупация Иудеи и Самарии была признана аннексией территорий.

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    В полномочия суда в Гааге также входит подготовка рекомендаций для ООН по поводу введения санкций против Израиля.

    В настоящее время членами Специального комитета ООН по деколонизации (комитета 24) являются 29 стран, в их числе Россия, Китай, Сирия, Иран, Ирак, Индия, Венесуэла и другие. Отметим, что комитете 24 нет сейчас ни одной страны Северной Америки или Европы.

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