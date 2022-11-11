Спецкомитет ООН одобрил рассмотрение темы "израильской оккупации" судом в Гааге
В пятницу, 11 ноября, Специальный комитет ООН по деколонизации подавляющим большинством голосов одобрил предложение палестинского представителя о рассмотрении Международным судом в Гааге "юридического значения продолжающейся израильской оккупации".
То есть Международный суд ООН в Гааге получил полномочия рассматривать юридические аспекты оккупации Израилем спорных территорий.
Палестинская сторона добивается того, чтобы израильская оккупация Иудеи и Самарии была признана аннексией территорий.
В полномочия суда в Гааге также входит подготовка рекомендаций для ООН по поводу введения санкций против Израиля.
В настоящее время членами Специального комитета ООН по деколонизации (комитета 24) являются 29 стран, в их числе Россия, Китай, Сирия, Иран, Ирак, Индия, Венесуэла и другие. Отметим, что комитете 24 нет сейчас ни одной страны Северной Америки или Европы.
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