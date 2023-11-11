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    В мире

    Стелс-бомбардировщик шестого поколения ВВС США B-21 Raider совершил первый полет

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    Стелс-бомбардировщик шестого поколения ВВС США B-21 Raider совершил первый полет
    U.S. Air Force via AP

    В пятницу, 10 ноября, стелс-бомбардировщик шестого поколения ВВС США B-21 Raider, имеющий форму летающего крыла, взлетел с аэродрома в Калифорнии и совершил первый полет, сообщает агентство Reuters.

    Успешный полет B-21 Raider стал следующим шагом в развертывании нового парка дальних бомбардировщиков-невидимок с ядерным зарядом, построенных компанией Northrop Grumman.

    По прогнозам, стоимость каждого самолета составит около $750 млн.

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    Презентация прототипа стелс-бомбардировщика B-21 Raider проходила менее года назад – 2 декабря 2022 года, в Палмдейле (штат Калифорния, США), на 42-м заводе военно-воздушных сил. Тогда отмечалось, что Пентагон представляет новый бомбардировщик этого класса впервые за более чем 30 лет. В оперативный состав ВВС США его планируется ввести в середине 2020-х годов.

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    B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

    Этот самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе – их замены. ВВС США рассчитывают получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью около $80 млрд.

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    Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас), заявляют в Пентагоне.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Декабря 2022
    В Калифорнии представлен новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
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