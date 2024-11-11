В Германии задержан подозреваемый в подготовке "автомобильного теракта" на Рождественской ярмарке
время публикации: 11 ноября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 19:50
В Эльмсхорне (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) полицией задержан 17-летний подросток по подозрению в подготовке теракта на Рождественской ярмарке.
Издание Bild пишет, что подросток, родители которого являются выходцами из Турции, как следует из перехваченной переписки намеревался угнать грузовик и на нем давить посетителей праздничной ярмарки. Подозреваемый был задержан 6 ноября.
Информация о подготовке теракта была получена германскими спецслужбами от американской разведки весной 2024 года, расследование было поручено следователям Шлезвиг-Гольштейна.
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