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    В мире

    Марк Цукерберг назвал "чистым злом" террористические нападения ХАМАСа

    время публикации: | последнее обновление:
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    Марк Цукерберг
    AP Photo/Nick Wass, File

    Глава американской компании Meta Platforms Марк Цукерберг назвал "чистым злом" террористические нападения ХАМАСа.

    "Нет никакого оправдания тем, кто осуществляет теракты против ни в чем не повинных людей", – написал Цукерберг, подчеркнув, что сосредоточен на вопросах безопасности сотрудников его компании и их семей, находящихся в Израиле.

    Отметим, что это сообщение Цукерберга, опубликованное им на странице в Facebook, собрало более 4000 "возмущенных" и "смеющихся" эмодзи, поставленных, преимущественно арабскими пользователями.

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