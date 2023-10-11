Марк Цукерберг назвал "чистым злом" террористические нападения ХАМАСа
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Глава американской компании Meta Platforms Марк Цукерберг назвал "чистым злом" террористические нападения ХАМАСа.
"Нет никакого оправдания тем, кто осуществляет теракты против ни в чем не повинных людей", – написал Цукерберг, подчеркнув, что сосредоточен на вопросах безопасности сотрудников его компании и их семей, находящихся в Израиле.
Отметим, что это сообщение Цукерберга, опубликованное им на странице в Facebook, собрало более 4000 "возмущенных" и "смеющихся" эмодзи, поставленных, преимущественно арабскими пользователями.
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