Глава американской компании Meta Platforms Марк Цукерберг назвал "чистым злом" террористические нападения ХАМАСа.

"Нет никакого оправдания тем, кто осуществляет теракты против ни в чем не повинных людей", – написал Цукерберг, подчеркнув, что сосредоточен на вопросах безопасности сотрудников его компании и их семей, находящихся в Израиле.

Отметим, что это сообщение Цукерберга, опубликованное им на странице в Facebook, собрало более 4000 "возмущенных" и "смеющихся" эмодзи, поставленных, преимущественно арабскими пользователями.