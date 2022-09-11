Главарь ХАМАСа прибыл в Москву на переговоры с Лавровым

Вечером в субботу, 10 сентября, в Москву для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыл глава политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Ханийя.

В составе делегации: замглавы политбюро ХАМАСа Салах Арури, члены политбюро Муса Абу Марзук и Маэр Салах.

Представитель ХАМАСа Таэр ан-Нуно заявил, что делегация приглашены в Москву "для обсуждения двусторонних связей и других вопросов, касающихся ситуации в Палестине".

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Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что Ханийя намерен ознакомить Кремль с "новыми идеями противостояния израильской агрессии", которые включают в себя формирование единого палестинского фронта. Также он попытается привлечь Москву к восстановлению сектора Газы.

МИД РФ подтверждал предварительное согласование визита Ханийи в Москву еще в мае, вскоре после визита в российскую столицу Абу Марзука. Тогда визит завершился досрочно, и в руководстве ХАМАСа говорили, что Муса Абу Марзук был вынужден досрочно покинуть Москву вместе с сопровождавшими его представителями движения, так как его ждали неотложные дела в Алжире. Но не исключено, что эмиссаров ХАМАСа попросту попросили не задерживаться в Москве накануне праздника Победы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Ожидалось, что Лавров примет Ханийю в июне. Но визит откладывался.

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Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. И даже в период войны против Украины российский МИД находит время на встречи с лидерами ХАМАСа.

Отметим, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС до сих пор воздерживалось от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу.

Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

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В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву многократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров и его заместитель Богданов неоднократно встречались в Москве.