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Генштаб ВСУ заявил о перехвате 20 российских "шахедов"

время публикации: 11 сентября 2024 г., 08:58 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:06
Генштаб ВСУ заявил о перехвате 20 российских "шахедов"
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 20 из 25 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще пять беспилотников были локационно потеряны (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ также выпустила по целям в Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", две зенитные управляемые ракеты С-300, есть противолокационных ракет Х-31П. О перехвате ракет не сообщается.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 11 сентября над территорией России была перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа – в Орловской, Белгородской и Курской областях. Напомним, что вчера минобороны РФ рапортовало о перехвате 144 украинских БПЛА.

Мир
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