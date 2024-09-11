Генштаб ВСУ заявил о перехвате 20 российских "шахедов"

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 20 из 25 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще пять беспилотников были локационно потеряны (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ также выпустила по целям в Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", две зенитные управляемые ракеты С-300, есть противолокационных ракет Х-31П. О перехвате ракет не сообщается.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 11 сентября над территорией России была перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа – в Орловской, Белгородской и Курской областях. Напомним, что вчера минобороны РФ рапортовало о перехвате 144 украинских БПЛА.