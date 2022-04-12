Мэр Бучи сообщил о "вскрытии" еще одного массового захоронения

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что начаты работы по открытию второго массового захоронения, обнаруженного на территории города.

На брифинге, проходившем в Киеве, он сообщил, что количество убитых мирных жителей возросло до 403, из них 163 человек уже идентифицированы. "Мы знаем, что это за люди, где проживали", - сказал он.

Федорук отметил, что число погибших будет расти. По его словам, осталось проверить еще четыре небольших микрорайона.

По данным властей, 16 человек считаются пропавшими без вести. Федорук отметил, что, скорее всего, их тела будут найдены между населенными пунктами в лесах, потому что жители сел Здвижевка, Бабинцы, Лубянка видели, как российские солдаты забирали людей из города и вывозили их в места своей дислокации в лесной местности.

Он также подтвердил данные уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о новых фактах изнасилований 25 женщин разного возраста, однако отказался уточнять детали, сославшись на чувствительность вопроса.

Мэр сообщил, что Буче начато восстановление критической городской инфраструктуры. До 17 апреля планируется восстановить электроснабжение, что позволит запустить подачу воды и канализацию. До конца недели также планируется восстановить газоснабжение.

Федорук отметил, что после 17 апреля будет рассматриваться вопрос возвращения эвакуированных.