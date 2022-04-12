Минобороны РФ заявляет о срыве попытки отступления украинских военных из Мариуполя

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 12 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: в районе Новомихайловки зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь", – заявляет представитель минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

Также в сегодняшнем докладе представителя минобороны РФ утверждается следующее: "11 апреля в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен". Эти сведения не комментируются пока украинской стороной.