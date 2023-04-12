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    В мире

    В Афинах во время матча иерусалимского "Апоэля" с АЕК были атакованы израильские болельщики

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    В Афинах во время матча иерусалимского
    AP Photo/Charles Krupa     В Афинах во время матча иерусалимского
    AP Photo/Bilal Hussein

    В Афинах во время баскетбольного матча между иерусалимским "Апоэлем" и местной командой АЕК были атакованы израильские болельщики. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

    Сообщается, что местные фанаты бросали в сторону трибуны с израильтянами петарды и камни. Греческие болельщики сожгли израильских флаг. Несколько болельщиков из Израиля были травмированы. Матч несколько раз прерывался из-за беспорядков.

    Израильский телеканал "Кан-11" передал, что рассматривалась возможность прекращения матча. Однако служба безопасности и полиция предупреждали, что это может привести к беспорядкам возле стадиона. Чтобы избежать погрома, игру решили продолжить.

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    По данным телеканала, на игре в Афинах присутствовали около 500 болельщиков из Израиля.

    Представители израильской команды обвиняют организаторов матча в плохой организации матча и отсутствии необходимой охраны и мер безопасности.

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    Руководство клуба "Апоэль" заявило, что к произошедшему в Афинах следует относиться как к теракту против евреев и израильтян.

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