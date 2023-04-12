В Афинах во время матча иерусалимского "Апоэля" с АЕК были атакованы израильские болельщики

В Афинах во время баскетбольного матча между иерусалимским "Апоэлем" и местной командой АЕК были атакованы израильские болельщики. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Сообщается, что местные фанаты бросали в сторону трибуны с израильтянами петарды и камни. Греческие болельщики сожгли израильских флаг. Несколько болельщиков из Израиля были травмированы. Матч несколько раз прерывался из-за беспорядков.

Израильский телеканал "Кан-11" передал, что рассматривалась возможность прекращения матча. Однако служба безопасности и полиция предупреждали, что это может привести к беспорядкам возле стадиона. Чтобы избежать погрома, игру решили продолжить.

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По данным телеканала, на игре в Афинах присутствовали около 500 болельщиков из Израиля.

Представители израильской команды обвиняют организаторов матча в плохой организации матча и отсутствии необходимой охраны и мер безопасности.

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Руководство клуба "Апоэль" заявило, что к произошедшему в Афинах следует относиться как к теракту против евреев и израильтян.